Nüüd ei pea me kooli ja ülikooli jaoks enam palehigis spikreid kritseldama. Kodutööd, referaadid ja kohustuslik kirjandus on väljas internetis. Need leiavad ohtrat kasutust kuni veebikontrolltöös võõra tööjõu kasutamiseni välja. Sel teel saadud head hinded ei tule ausalt, aga lähevad kirja. Meie edukultust kummardavas ühiskonnas annab ebaausus eeliseid.