Amazoni virtuaalassistent Alexa on maailmas suur hitt ja leiab aina enam kasutajaid ka meil Eestis. Ta võimaldab juhtida juba paljusid koduseadmeid häälkäskluste abil: lülitada sisse-välja tulesid või reguleerida valgustustugevust, seadistada küttetingimusi, suhelda arvutiga ja saada vastuseid küsimustele, mida talle esitatakse. Ning nüüd on saabumas uus suur hüpe selle seadme mitte just pikas ajaloos: Alexa lendab Artemis 1 missioonil Lockheed Martini ehitatud NASA kosmoselaeva Orion pardal mehitamata reisile ümber Kuu. Reis on kavas sel aastal.