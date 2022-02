Välismaa lühiuudised

Valgevene ähvardas taas Leedut karistada

Valgevene keelab osa kaupade raudteetransiidi Leedust, teatas eile Valgevene välisministeeriumi pressiesindaja Anatoli Glaz. «Valgevene Vabariik ei saa seda hübriidrünnakut eirata ja peab andma vastulöögi, nagu eelnevalt hoiatati. Me oleme otsustanud keelata naftatoodete, kemikaalide ja väetiste raudteetranspordi Leedust,» ütles Glaz riikliku uudisteagentuuri BelTA vahendusel. Keeld rakendub 7. veebruarist, lisas ministeerium. Leedu peaminister Ingrida Šimonytė ütles, et Minski ähvardust tuleb tõsiselt võtta. USA kehtestas läinud augustis sanktsioonid Valgevene väetisetootjale Belaruskali, mis jõustusid detsembri algul. Leedu raudteefirma Lietuvos Geležinkeliai katkestas tarneleppe firmaga 1. veebruarist, vastavalt valitsuse 12. jaanuari otsusele, et transiidi jätkumine pole riigi huvides. Interfax/BNS