Merenduse lühiuudised

Aegna liinile tuleb uus kiirkatamaraan

Aegna laevaliini konkursi võitnud Spinnaker OÜ toob Tallinna-Aegna liinile uue katamaraani, mis läbib vahemaa Patarei sadamast Aegnale 30 minutiga. Norrast selleks otstarbeks soetatud laeva pikkus on 29 meetrit, laius kaheksa meetrit ja suurim süvis 1,5 meetrit. Laev võtab pardale 90 reisijat ja kuni 20 jalgratast ning kuni kolm tonni kaupa. Laeval on kütte- ja kliimaseadmetega varustatud salong, kaldteed liikumispuudega inimestele ning laiemad uksed, samuti inva-WC, mis vastab ELi kohalike rannasõitude nõuetele. Reisid algavad mais, piletihinna teatab linnavalitsus eraldi, kuid eeldatavalt jääb see eelmise aastaga samale tasemele. PM