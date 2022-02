Majanduse lühiuudised

Eesti hinnatõus euroala keskmisest kiirem

Eleringi juhatuse liige Kalle Kilk ütles Eesti tuuleenergia konverentsil, et 2022. aasta alguse seisuga on elektri hajatootmise liitumistaotluste laine olemasoleva võrgu läbilaskevõime ammendanud. Kilk selgitas, et praegu mahub Eesti põhivõrku tarbimiseks ja ekspordiks korraga ligikaudu kuni 3000 megavatti, millest ligikaudu 1000–1500 megavatti tarbitakse kohapeal ning 2000 megavatti võimaldavad olemasolevad välisühendused eksportida. Pärast kavandatava Eesti–Läti neljanda liini valmimist mahub mõistlike liitumiskuludega 330-kilovatisesse võrku veel 1000–2000 megavatti võimsust. BNS

Tuumaenergia ja maagaas on ELis nüüd rohelised

Euroopa Komisjon otsustas eile lõplikult, et tuumaenergia ja maagaas liigituvad nüüdsest roheenergia märgise alla ehk need on jätkusuutlikud energiaallikad. Selle vastu sõdis Saksamaa, kes soovib tänavu oma viimased tuumajaamad sulgeda ning viitab, et ikka ja jälle on probleeme tuumajäätmetega. Kui algses variandis pidid gaasielektrijaamad rohemärgisest ilma jääma, siis nüüd on ka need osa rohepöördest. Maagaas on iseenesest fossiilne ja taastumatu maavara. Euroopa Komisjoni otsust oli vaja ka investorite jaoks, kes peavad klientidele selgitama, kas portfellis on rohelised investeeringud või mitte. PM