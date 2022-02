Terviseamet: omikrontüvi on Eesti vallutanud

Terviseameti nädala ülevaatest selgub, et haigestumus Covid-19sse on suures kasvutrendis. Omikrontüvi on saanud Eestis domineerivaks ning selle tüvega nakatunute haigla­ravi vajadus on selgelt kasvamas. Ameti lisaanalüüsidega leidis kinnitust, et osa seni deltatüveks peetud proovidest on omikrontüve alatüübid (BA.2).