Kui Kütt, kes on kõrgeima, 8. kutsetaseme koolitaja, nädala algul Postimehele oma käekäigust rääkis, tunnistas ta, et ei saanud eelmisel ööl taas magada – see on juba tavapärane, mitte erand; et silmamunade taga käisid närvisähvatused, mis tekitasid häiriva topeltnägemise; et sõrmed ei saa arvutiklaviatuuri klahvidele hästi pihta; et süda peksab sageli ootamatult kuni 180 lööki minutis; ja et eelmisel nädalal lisandus hingamispeetus, mis sunnib teda aeg-ajalt endale meelde tuletama: «Hinga, Riina, hinga!»