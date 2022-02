Majanduse lühiuudised

MKM soovitab hinnatõusu leevendamiseks laenu võtta

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovitab ettevõtetel energiakandjate hinnatõusu leevendamiseks otsida abi ka juba olemasolevatest KredExi finantsteenustest.

«Ettevõtete näiteks kõrgetest energiahindadest tulenevat likviidsusprobleemi võib aidata leevendada ettevõtjatele suunatud likviidsusabi. See teenus on juba praegu olemas ning avatud taotlemiseks. Käendustasu on 0,8–3,8 protsenti käenduse jäägilt aastas,» kirjutab ministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar Estonian Celli juhile Siiri Lahele saadetud vastuskirjas. Tatar toob välja et, energia müüjatel on võimalik ka oma müügikäibe laekumise kindlustamiseks ja ostjatele pikemate maksetähtaegade pakkumiseks kasutada krediidikindlustust. BNS

Rahandusministeerium saab uue asekantsleri

Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleri avaliku konkursi võitis Evelyn Liivamägi (pildil), kes on praegune maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja. Liivamägi on maksu- ja tolliametis töötanud lisaks praegusele ametikohale ka otseste maksude talituse juhataja ning siseaudiitorina. Samuti on tal töökogemus konkurentsiametist ja erasektorist. Liivamägi asub rahandusministeeriumis asekantslerina tööle 7. märtsil. PM

Euroopa Keskpank jättis intressimäärad muutmata

Euroopa Keskpank (ECB) otsustas eilsel rahapoliitika nõukogu istungil jätta intressimäärad muutmata ja kinnitas detsembrikuist otsust varaostuprogramme järkjärguliselt vähendada.

Erakorralise programmi PEPP alusel jätkatakse varaoste 2022. aasta esimeses kvartalis väiksemal määral kui eelmises kvartalis. Programmi raames tehtavad varaostud lõpetatakse märtsi lõpus. ECB nõukogu kavatseb reinvesteerida erakorralise varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid vähemalt kuni 2024. aasta lõpuni. PM

Eesti pürib biomajanduse arenduskeskuseks

Maaeluminister Urmas Kruuse tutvustas Eesti ambitsioonikat plaani saada biomajanduse tunnustatud arenduskeskuseks Euroopas. «Eesti teadlased on viimase kolme aasta sees teinud tubli eeltöö, uurides põhjalikult meie biomajanduse probleeme ja võimalusi. Peame sellele tuginedes edasi liikuma, et oma bioressurssi maksimaalselt ära kasutada,» selgitas Kruuse. Teadlaste töö jätkamiseks kutsutakse maaeluministeeriumi eestvedamisel kokku ministeeriumidevaheline juhtrühm. Kuna biomajandus kätkeb endas nii keskkonna-, majandus-, ekspordi- kui ka teadus- ja haridusküsimusi, on plaan kaasata juhtrühma töösse kõiki neid valdkondi eestvedavaid ministeeriume. PM

Luminori kasum kasvas 11 protsenti

Luminori 2021. aasta neljanda kvartali puhaskasum kasvas aasta varasemaga võrreldes 11,2 protsenti, 18,6 miljonilt eurolt 20,7 miljoni euroni. Kasumi kasv oli peamiselt tingitud tulude suurenemisest ja kulude vähenemisest, mida tasakaalustasid osaliselt krediidikahjude eraldised, võrreldes 2020. aasta neljandas kvartalis toimunud krediidikahjude eraldiste vabastamisega, teatas pank. Luminori novembrikuine kodulaenude müügimaht oli aegade suurim. PM