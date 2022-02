Välismaa lühiuudised

Rootsi lõpetab koroonapiirangud

Rootsi peaminister Magdalena Andersson ütles eile, et kõik koroonapiirangud lõpetatakse järgmise nädala kolmapäeval. Pärast seda on rahvakogunemised ning kultuuri- ja spordisündmused jälle lubatud. Valitsuse kinnitusel võib piirangutest loobuda, sest kaitsepookimise tase on hea. Rootsi rahvatervise amet pooldab ka Covid-19 eemaldamist ohtlike nakkushaiguste nimekirjast. Nakatumiste arv on Rootsis ka praegu kõrge, kuid haiglaravi ja intensiivravi vajavate inimeste arv on omikrontüvega vähenenud. Andersson lisas siiski, et pandeemia pole läbi ja võib tekkida uusi viirusevariante. STT/BNS