Londoni peaministriresidentsi Downing Street 10 uks on sama kuulus kui selle taga elav kass Larry. Triibuline kaslane toodi peaministriresidentsi juba David Cameroni ajal, ja Larry on väga uhke, et on näinud juba kolme peaministrit. Selleks et näidata, mida Larry maailmaasjadest arvab, on tal populaarne Twitteri konto, mida peab ilmselt keegi pressiosakonnast. Igal juhul ei astu Larry peaministritega sugugi ühte sammu ja on nende suhtes kriitiline.