Majanduse lühiuudised

Elektriga kütjal on hinnalaest vähe kasu

Elektriga kütjatel ei ole suurte vaidluste tulemusel kehtestatud hinnalaest rahakotile erilist leevendust, näitavad jaanuari elektriarved. Tarbimise piiriks, millelt toetust saab, on 650 kWh kuus ning toetust makstakse 12 senti piiri ületavalt kWh hinnalt. Kui detsembris maksis elektri kilovatt-tund käbemaksu arvestamata Eesti hinnapiirkonnas 20,3 eurot, siis jaanuaris 14,17 eurot. Nii on jaanuaris elektriga kütjate riigipoolne elektrihinna toetus valdavalt alla 20 euro. Elektriarved ise aga ulatuvad mitmete sadade eurodeni. PM

Hüvitist on makstud 12 koroonaohvri elu eest

Ehkki koroonasurmade arv on Eestis tõusnud üle 2000 ja kasvab iga päevaga, on elukindlustused koroonasurma tõttu hüvitist makstud vaid kümne ja riik kahe ohvri sugulastele. Kahe meditsiinitöötaja surma korral otsustas valitsus oma reservist maksta lahkunu lähedastele kummagi eest 50 000 eurot. Koroonasurmade väljamaksete kogusumma oli Swedbanki elukindlustuses 194 115 eurot, suurim väljamakse 73 521 eurot. SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaal on tänaseks hüvitanud kaks koroonaviiruse põhjustatud surmajuhtumit kogusummas 111 000 eurot. Tegemist oli 40ndates ja 50ndates eluaastates inimestega, ütles SEB Life and Pension Baltic SE Eesti filiaali juht Triin Messimas (pildil). PM