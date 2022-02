Maimetsa hinnangul on vale väita, et omikron on ohutu nohu

Ma ei tea, kes selle kuulujutu on lahti lasknud. See on vale. See on lihtsalt vale. Omikron ei ole kergem variant. See väide põhineb ainult sellel, et kui tuli omikronilaine, siis oli haiglasse sattumisi deltalainega võrreldes vähem, nakatunutega võrreldes läks kolm korda vähem inimesi haiglasse ja sellest tehti täiesti vale järeldus, et omikron on kolm korda kergem viirus.