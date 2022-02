Eesti lühiuudised

Palgapõhise energiahüvitise kulu võib olla 30 miljonit

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste (KOV) finantsjuhtimise osakonna nõunik Andrus Jõgi ütles eile riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et KOVide kaudu makstava ja leibkonna sisstulekul põhineva energiahindade hüvitusmeetme kulu võib jääda alla 30 miljoni euro. Praeguseks on hüvitise taotlusi omavalitsustele laekunud ligikaudu 60 000 ning hüvitamisele kuuluv summa on ligikaudu 10 miljonit eurot, sõnas Jõgi. Meetme väljakuulutamisel prognoositi kogukuluks ligikaudu 70 miljonit eurot, ent nüüd on sissetulekupõhise meetme kõrval rakendatud ka automaatne ja kõigile kodutarbijatele rakenduv gaasi- ja elektrikulude hinnalae meede, mis vähendab taotletava meetme kulu. Jõgi nentis samas, et juba prognoosi kujundamisel eeldati, et meetme kogukulu jääb alla 70 miljoni euro, sest kompensatsioonile kvalifitseeruvad inimesed ei pruugi vaevuda taotlust esitama, prognoosis arvestati aga olukorraga, kus kõik kvalifitseeruvad inimesed taotlevad. BNS