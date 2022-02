Vabavõitlejad teenisid Leedust medaleid

15-aastane Selter (U16, kuni 72 kg) pidas tugeva kohaliku sportlase vastu ühe matši, mille võitis kohtunike ühehäälse otsusega. «Selteril on jäänud U16 klassis võistelda veel vähem kui kaks kuud ning võib öelda, et oleme oma regioonis sellest vanuseklassist maksimumi välja võtnud,» ütles treener Ott Tõnissaar (pildil).

16-aastane Lai (U18, kuni 70,3 kg) sai käe valgeks, võisteldes esimest korda selliste reeglite järgi, kus on lubatud käe- ja jalalöögid pähe. Kui muidu on vabavõitluse võistlustel alla 18-aastastel kõik pähelöögid keelatud, siis Leedus lubatakse kohaliku tasemega võistlustel U18 klassi noortel püstivõitluses ka pähelööke. «Esimene matš, mille kaotasime kohtunike ühehäälse otsusega, kulus küll eluoluga harjumise peale, aga teiseks matšiks, mille võitsime alistusega, said kõik seadistused juba õigesti paika ning siis olime sõiduvees,» lisas Tõnissaar.