Lapsevanemad teevad vahel nalja, et kahjuks ei anta sünnitusmajast lapsega kaasa kasutusjuhendit. Mõneti on see juhend siiski olemas. Läbi aegade ja eks nüüdselgi ajal on vaikivaks juhendiks eelmiste põlvkondade kogemus, kuid see võib lapsevanemat ka segadusse ajada.