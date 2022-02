Mõned uuringud on olemas, aga mitte väga värsked. Näiteks 2018. aasta lapse õiguste ja vanemluse uuringu tulemused näitasid, lapsevanemad on üldiselt rahul oma lastega ja pereeluga. Valdav enamik lapsevanematest vastas, et rõõmustab oma laste üle (97 protsenti on seda viimase aasta jooksul sageli või mõnikord tundnud) ning on rahul oma pereeluga (91 protsenti). Samas on koroonapandeemia ajal perede toimetulek kindlasti keerulisemaks läinud ja oleks vaja uuemaid uuringuid.