Bideni teadusnõunik lahkus ametist

USA presidendi Joe Bideni kõrgeim teadusnõunik Eric Lander astus ametist tagasi, kuna sisejuurdluse käigus leiti usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et Lander kiusas töötajaid ja kohtles neid lugupidamatult. Valge Maja noomis Landerit tema suhtlemise pärast oma töötajatega, kuid esialgu anti märku, et tal lubatakse tööle jääda. «Olen muserdatud, et tegin haiget endistele ja praegustele kolleegidele sellega, kuidas ma nendega rääkisin,» kirjutas Lander lahkumisavalduses. AP/BNS