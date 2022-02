Majanduse lühiuudised

LHV mahud kasvasid kiiresti, kasum mitte

LHV neljanda kvartali mahud kasvasid mullusega võrreldes jätkuvalt kiiresti, aga kasum enam mitte. LHV investoritele kuuluv neljanda kvartali puhaskasum kasvas aastaga 5,7 protsendi võrra, 18,9 miljoni euroni. Mingil põhjusel on LHV kasumikasv jäänud väga tagasihoidlikuks. Kogu 2021. aasta kasum kasvas 51 protsenti, 60,3 miljoni euroni. LHV laenuportfell kasvas aastaga 21,1 protsenti, 2,7 miljardi euroni. Hoiused ja saadud laenud kasvasid 38,5 protsenti, 6,4 miljardi euroni. LHV omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis võimsad 25,7 protsenti. Ühendkuningriigis ­pangalitsentsi taotlemine on panga teatel edenenud vastavalt plaanile ning veebruaris on plaan esitada järelevalvele ametlik taotlus. PM

Tai hakkab katsetama Eesti lahingusõidukit

Möödunud aasta lõpus tarnis Euroopa juhtiv robootika ja autonoomsete süsteemide arendaja Milrem Robotics Tai kaitsetehnoloogia instituudile (DTI) robotlahingusõiduki THeMIS Combat, mida instituut koos Tai armeega katsetama hakkab. «Tegemist on meie jaoks märkimisväärse kliendi ning THeMISe kasutusotstarbega,» sõnas Milrem Roboticsi juhatuse esimees Kuldar Väärsi (pildil). THeMISe mehitamata sõidukeid on tänaseks omandanud juba 12 riiki, sh mitu NATO liiget. Lisaks on Milrem Robotics seotud mitme riigi süsteemiintegratsiooniprojektidega. PM

Erialaliit: autode müük ELis tänavu taastub

Autode müük kasvab Euroopa Liidus tänavu ilmselt 7,9 protsenti, 10,5 miljoni sõidukini, kuid jääb 2019. aasta tasemele endiselt märksa alla, ennustas teisipäeval erialaliit Euroopa Autotootjate Assotsiatsioon (ACEA). Prognoos tugineb eeldusele, et tööstust kõvasti räsinud pooljuhtide ­defitsiit leeveneb. ACEA ärgitas sõltuvust Euroopa-välistest tootjatest vähendama, et vältida hiljuti nähtud kahju kordumist tulevikus. BNS

Poola saab ELilt trahvi võrra vähem raha

Euroopa Komisjon teatas teisipäeval, et astub sel kuul enneolematu sammu ja arvab Poolale eraldatud ELi rahastusest maha pea 15 miljonit eurot, mis on kogunenud riigile trahvina, kuna see keeldub sulgemast pruunsöekaevandust. Euroopa Komisjon on Poolat järgmisel nädalal rakenduvast meetmest teavitanud, ütles komisjoni pressiesindaja Balazs Ujvari. Euroopa Kohus määras Poolale septembris 500 000-eurose trahvi iga päeva eest, mil eiratakse käsku Turówi kaevandus Tšehhi ja Saksamaa piiril sulgeda. Naaberriigid on kurtnud kaevanduse põhjustatud keskkonnakahju üle, pidades silmas mõju põhjavee tasemele ning tolmu ja müra. BNS

Briti keskpanga juht soovitas palgatõusu mitte küsida

Briti keskpanga juht Andrew Bailey soovitas inimestel mitte minna tööandjate juurde suure palgatõusu nõudmisega. Ettevõtjatele soovitas ta 30 aasta kõrgeima inflatsiooni ajal mitte tõsta töötajate palka. Briti peaminister Boris Johnson ja ametiühingud on juba hakanud protestima keskpanga juhi üleskutse vastu. Bailey lähtub vaatest, et kui hinnatõusule järgneb palgatõus, siis võib inflatsioon minna kontrollimatusse spiraali ja ajada hinnad veel kõrgemaks. PM