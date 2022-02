«Kogu see lahendus on välja töötatud kuue aasta jooksul, ettevõtetes Semetron (see kuulub MM Grupile, mille all on Postimees Grupi kaudu ka Postimees – toim) ja Maru, kaitseministeeriumi toetusel ja tihedas koostöös Eesti kaitseväega,» ütles Eesti kaitsetööstusettevõtte Semetron ekspordi juht Margus Tsahkna Postimehele.