Välismaa lühiuudised

Borrell: Macroni visiit Moskvasse ei toonud imet

Prantsuse riigipea Emmanuel Macroni esmaspäevane visiit Venemaale ja kohtumine president Vladimir Putiniga tõi teatud pingelõdvendust, kuid ei toonud kaasa imet, ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell. «Ma arvan, et selles oli pingelõdvenduse element,» ütles Borrell. «Macroni visiit Moskvasse oli tähtis, kuid ei toonud kaasa imet.» ELi välispoliitikajuhi sõnul pole Vene võimudele kõige tähtsam mitte Ukraina, vaid Euroopa uus julgeolekuarhitektuur. «Nad avaldasid Ukrainale survet, et saavutada istumine ja rääkimine millestki, mis on neile tähtis – NATO laienemine ja nende julgeolekumured,» lausus Borrell. AFP/BNS