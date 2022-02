Narva võim kavatseb linnalehe kinni panna

Narva Reporter on seni ilmunud kaks korda kuus trükiarvuga 30 000 eksemplari ja leht on toimetatud kõigisse Narva postkastidesse. Eelmisel aastal kulus ajalehe väljaandmiseks ligikaudu 100 000 eurot maksumaksjate raha. Tänavuse aasta eelarve esialgses projektis oli planeeritud 80 000 eurot, kuid osa linnavolikogu liikmeid on teinud ettepaneku see summa mujale suunata.