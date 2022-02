Teisipäeval kohtus Mihkelson Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Grigori Karassiniga ning kolmapäeval riigiduuma väliskomisjoni esimehe Leonid Slutskiga. Mõlemal kohtumisel alustasid võõrustajana juttu idanaabrid ning esimese punktina tõstatati piirilepingu ratifitseerimise teema, kirjutas Mihkelson ühismeedias. Karassin väitis, et Venemaal on tahe sellega edasi liikuda, kuigi Mihkelsoni sõnul ei olnud tema taustateadmised olukorrast just kiita.