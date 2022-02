Merenduse lühiuudised

Väikesadamad võivad saada käibemaksusoodustuse

Rahvusvaheline meremajandusorganisatsioonide nõukogu ICOMIA ja Euroopa paaditööstuse liit EBI avaldasid ettepaneku vähendada väikelaevade ja hobimeresõiduks mõeldud sadamate käibemaksu. Organisatsioonide uues maksupoliitika dokumendis tehakse Euroopa Liidule ettepanek muuta hobimeresõiduks mõeldud sadamate maksustamist, eelkõige puudutab ettepanek käibemaksu, mis meremajandusorganisatsioonide hinnangul peaks olema samal tasemel hotellide ja teiste majutusasutustega. Ettepanek põhineb hiljuti tehtud uuringul, mille järgi on teistest turismiasutustest kõrgem käibemaksumäär takistuseks sadamate arengule. Eesti meretööstuse liit toetab ettepanekut ning on teinud vastava ettepaneku ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse asekantsleri eestvedamisel koostatavasse merenduse valgesse raamatusse. PM

Liiga väike Runö ei sobi Ruhnu liinile

Väikesaarte Liidu juhatus pöördus valitsuse liikmete poole, kuna leiab, et Ruhnu ja mandri vaheline ühistransport on korraldatud selleks mittesobiva laevaga, ent lahenduste leidmine on pandud kohaliku omavalitsuse õlule. Liidu ettepanek on luua uus ühistranspordiliin Ringsu-Pärnu ning tuua liinile laev, mis suudaks vedada ka kütuseautot või muid veokeid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on Ruhnu liini teenindamiseks andnud vedajale kasutamiseks reisikatamaraani Runö, millega ei ole aga mootorite ülekoormuse ning piiratud kandevõime tõttu võimalik vedada samal ajal reisijaid ja kaupa. Liit märgib, et kaupa, sealhulgas bensiini ja ehitusmaterjali, tuuakse Kihnu ja Vormsi saarele kütuseautoga või veoautoga, kasutades selleks ühistranspordiks ette nähtud rahaga rahastatavat laevaliini, ning Ruhnu saare kaubavedu ei erine Kihnu ega Vormsi saare kaubaveost. BNS/PM