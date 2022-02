Praeguseks on lammaste arvukus sajandivahetuse madalseisust kasvanud enam kui kaks korda. Eestis on esindatud veerandsada lambatõugu, kellest levinuim on eesti tumedapealine ja eesti valgepealine tõug. 2016. aastal sai eraldi tõu tunnustuse kihnu maalammas, kellel on aborigeense tõu tunnuseid. Valdav osa Eesti lammastest esindab lihatõuge ning lambakasvatuse eesmärk on pigem söögipoolis, mitte vill ja nahk. Ajalooliselt on aga lambakasvatuse juures olnud tähtis just vill.