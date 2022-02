Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles Postimehele, et praegu ei näe ta mitte ühtegi indikaatorit, mis viiks Covid-19 patsientide haiglaravi olukorra stabiliseerumisele. «Viimastel päevadel näeme Covid-19 haiglaravi vajaduse selget kasvu. Veel ei anna lootust ka see, et nakatumisarvud on kõrged ning nakkus on jõudnud eakateni ja hooldekodude elanikeni. Haiglate puhul oleme pigem valmis olukorra halvenemiseks,» rääkis Sule.