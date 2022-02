Kui eelmisel aastal valis Jaan Tõnissoni Postimehe Fond esimest korda oma töötajate seast aasta ajakirjaniku ning parima noore ajakirjaniku, siis sellel aastal oleme andnud Jaan Tõnissoni ajakirjandusauhinnad oma töötajatele juba 19 kategoorias. Seega katame ära peaaegu kõik olulised valdkonnad ja kanalid, kuna preemiaid saavad ka meie raadio- ja teleinimesed.

Sellel tegevusel on kolm peapõhjust. Esiteks, olen alati arvanud, et nii isikliku kui ka organisatsiooni arengu jaoks on möödapääsmatud eeskätt sisemised mõõdupuud: iseenda pidev võrdlemine iseendaga ning küsimine, kas ma olen täna parem, kui ma olin eile.

Teiseks, nn aastalõpupreemiate asemel, mis oleksid lõppkokkuvõttes ühetaolised ja justkui iseeneslikud, on arengut palju efektiivsem stimuleerida auhindadega, mille saavutamiseks peavad inimesed pingutama sihikindlalt ning näitama oma töö konkreetseid vilju.

Meie preemiate süsteem on viimas Postimeest nende eesmärkide suunas, mille viljaks on omakorda parem ajakirjandus.

Kolmandaks, organisatsioonisisene preemiate süsteem võimaldab toetada organisatsiooni olulisi arengueesmärke, ning lisaks, nende preemiate pälvimine peaks olema töötajate jaoks reaalselt saavutatav eesmärk, mitte kauguses terendav Ararati mägi, mis on küll näha, aga kuhu jõudmisel on piir ees.

Mul on väga hea meel, et meie preemiate süsteem on viimas Postimeest nende eesmärkide suunas, mille viljaks on omakorda parem ajakirjandus.

Loomulikult, hea ajakirjandus muutubki paremaks ajakirjandust tehes. Vili kasvab siis, kui me põldu harime ning üksnes sellest ei räägi. Seepärast on uute Postimehe talentide ja sõprade leidmiseks oluline nende testimine ja toetamine praktilisel ajakirjanduspõllul. Küll aga on lisaks oluline rääkida, kuidas teha ajakirjandust eesti rahva heaks. Meie viis selleks on Postimehe ajakirjanduskool, mis tegutseb juba kolmandat aastat ning kus saavad osaleda ka juba Postimehes töötavad ajakirjanikud.

Jaan Tõnissoni Postimehe Fondi all tegutsev Postimehe ajakirjanduskool on koht, kus õppurid saavad kätte kõige olulisema ajakirjandusliku tööriistakastikese ja seda n-ö õhtukooli vormis. Nad ei pea selleks tulema ära oma põhitöölt. Ajakirjanduskoolis kohtuvad nad Postimehe parimate praktikutega (ja parimate praktikatega), mis on minu meelest väga kasulik ka meie praktikutele endile. Kõige paremini mõtestab inimene oma tööd ja iseennast teisi õpetades, olles dialoogis teiste inimestega.