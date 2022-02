Taani on valmis võõrustama USA sõdureid

Taani on valmis uue kaitsekokkuleppega lubama USA sõdurid oma pinnale, ütles eile peaminister Mette Frederiksen. «Ühendriigid pöördusid Taani poole ja tegid ettepaneku kahepoolseks kaitsekoostööks. Selle koostöö täpne iseloom ei ole veel paigas, aga see võib sisaldada USA sõdurite, vahendite ja sõjatehnika kohalolekut Taani pinnal,» ütles Frederiksen, kelle sõnul ei ole läbirääkimised USAga ajendatud praegusest Vene-Ukraina kriisist, kuid see näitab vajadust teha tihedamat koostööd. AFP/BNS