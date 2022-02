Professionaalsete ajakirjanike ja toimetajate, oma ala ekspertide poolt kokku põimitud ajaleht on nagu rätsepaülikond – ükski piste pole üleliigne. Nii on ka paberist ajalehes müra asemel see kõige-kõige olulisem just tänasel ajahetkel. Ent vähestel on aega ja võimalust lugeda igal hommikul paberist ajalehte, seega kiire uudisvooga kursis olemiseks pole midagi mugavamat kui mobiil või arvuti, mis asub alati mõni meeter lähemal kui postkast.

Postimehe tellijaarvud ja maailmaajakirjanduse trendid kinnitavad, et paberist ajalehe kadumisest rääkida on ikka veel ennatlik, kuid lugejate harjumuste muutudes peab muutuma ajaleht – päevalehtede rolli on üle võtmas kiire meedia online’is ning maailma mõtestamisel aina olulisemaks kanaliks kasvavad nädalakirjad.

Kas see nädalat kokku võttev ja analüüsiv leht on rohkem ajalehe või ajakirja mõõtu, kas see ilmub kolmapäeval, reedel või laupäeval, pole tegelikult oluline. Peamine on see, et just neis mahukates väljaannetes astutakse uudisest samm edasi, avatakse taustu, analüüsitakse tagajärgi, juhtunu asetatakse konteksti. Ehk küsimuse asemel, mis juhtus, küsitakse, miks see juhtus ja mis nüüd edasi saab, kuidas see maailma ja meie endi elu mõjutama hakkab.

Paberist Postimees ilmub kuus päeva nädalas, sel kuuendal päeval, laupäeval olemegi oma lugejatele kokku pannud nädala pulssi tabava rätsepaajalehe. Postimees Nädal ilmus esimest korda 2021. aasta 8. mail ning lugejate senine tagasiside on näidanud, et just selliselt uuenenud sisu ja vormiga nädalalehte nad vajavad.

Kui ma Postimees Nädalast alles unistasin, uuendust planeerisin, siis seadsime toimetuses üheks eesmärgiks soovi lugejat puudutada, kaasa haarata, avada talle uusi maailmu ning viia ta põnevatele radadele. Nüüd, peaaegu aasta aega hiljem saan kinnitada, et Postimees Nädal räägibki selliseid lugusid, lugusid, mis on päriselt olulised.

Oleme Postimehe toimetuses ühiselt loonud Eesti esimese kõiki häid aeglase ajakirjanduse formaate koondava väljaande, mis avab meie elu puudutavate sündmuste taustu, pakub nautivas ning väga heas eesti keeles kirja pandud põnevaid lugusid, tutvustab trende ja arenguid maailmas nii sõnas kui pildis.

Postimehe Nädal koosneb kahest vihikust. Välimine vihik koondab kokku klassikalise ajakirjanduse tugevamad palad (uudised, intervjuud, taustalood jne), varem ilmunud Postimehe nädalalõpulisast Arterist tuntud persoonikesksed lood ja lugejatele kasuliku tarbijaajakirjanduse (toit, mood, tehnika, tervis/keha, kodu jne). Sisemisest vihikust ehk Postimehe armastatud lisast Arvamus ja Kultuur (AK) leiab tugeva kultuuriploki, aga mitte ainult arvustused ja soovitused, vaid ka suure fookusloo, loomulikult on aukohal Eesti elu analüüsivad arutelud ning põnevad arvamused, aga ka ajaloovaated, teadusküljed, majandustrende ning välismaal toimuvat analüüsivad tekstid. Kõigi fännide rõõmuks ilmub Postimehe Nädalas AKst tuttav naljaleht Juurikas, mida toimetab rahvalemmik Mart Juur.

Postimees Nädalal pole oma toimetust, sest see on Postimehes eri toimetustes töötavate parimate ajakirjanike väljaanne. Pea igal nädalal leiab Nädalast Priit Pulleritsu, Krister Kivi, Andrus Karnau, Ülle Harju, Raul Ranne, Janar Ala, Mikk Salu, Alvar Loogi, Hendrik Alla, Kristina Herodese, Evelyn Kaldoja, Marek Strandbergi, Erkki Bahovski ja paljude teiste tekste.