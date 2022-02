Majanduse lühiuudised

Tallinn võtab 100 miljonit eurot laenu

Tallinna linn laenab Euroopa Investeerimispangalt (EIP) 100 miljonit eurot, et finantseerida investeeringuid linnataristusse. Muuhulgas läheb raha avalike hoonete, rattateede ja parkide arendusse. Rahastust kasutatakse selleks, et viia ellu linna plaane haridusasutuste ja sotsiaalelamute renoveerimisel, samuti linnas säästliku liikuvuse parandamisel. Selle käigus ehitatakse ja uuendatakse jalgrattaradu ja kõnniteid ning renoveeritakse tänavaid. Samuti ajakohastatakse avalikke parke ja väljakuid. Lisaks kasutatakse rahastust muu munitsipaaltaristu nagu tänavavalgustuse, jäätmejaamade ning vee- ja kanalisatsioonivõrkude arendamiseks. PM

Baltimaad kukutasid HKScani kahjumisse

Soome lihatööstuskontserni HKScan müügitulu oli mullu üle 1,8 miljardi euro, 1,9 protsenti rohkem kui aasta varem, ent siiski jäi ettevõte aasta lõpuks 1,2 miljoni euroga kahjumisse, aasta varem teeniti aga 4,8 miljonit eurot kasumit. Kui Soomes ja Rootsis oli ettevõte tegevuskasumis, siis Baltikumis jäi näitaja 5,1 miljoni euroga miinusesse, kuigi aasta varem teeniti 4 miljonit eurot tegevuskasumit. Juhatuse esimees Tero Hemmilä (pildil) tõi välja, et Baltikumi halva tulemuse taga on erakordsed turuolud. «Euroopa sealiha ületoodang kukutas võimsalt lihahinda, mis vähendas ka loomakarja kui bioloogilise vara väärtust. Samal ajal on toimunud silmapaistev sööda ja energia hinna tõus,» märkis ta. «Kui liha- ja teraviljaturg stabiliseerub, kasvab ka Baltikumi kasum.» PM

A. Le Coqi omanik peaaegu kahekordistas kasumi

TLT alustab pealinnas proovisõite elektribussiga

Eilsest kuni 20. veebruarini teenindab Tallinna eri liine elektribuss Scania Irizar ie Tram, mille teeb eriliseks sõiduki trammisarnane välimus. Elektribuss sõidab prooviperioodil 11 linnaliinil, et Tallinna eri piirkondade ühissõidukikasutajad saaks uue sõidukogemuse ning et sõidukit saaks testida erinevates oludes. Kolme uksega buss mahutab 105 sõitjat. Sõiduk kasutab roheelektrit ning on varustatud viie akuga, mida saab laadida nii pistiku kui ka pantograafiga kolmel kiirusel: aeglane, kiire ja ülikiire. Elektribussi sõiduulatus on meie kliimas ühe laadimisega 180–200 kilomeetrit. BNS