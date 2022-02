Naftamüüjad teenivad hinnatõusult kena kopika

Toornafta hind on aastaga tõusnud 61 protsenti, viimase seitsme aasta kõrgemaile tasemele. Tänu sellele laekub idanaabri eelarvesse sel aastal eeldatavasti 4,8 triljoni rubla ehk 57 miljardi euro suurune lisatulu, mis kasvatab riigi naftatulu enam kui poole võrra. Kahtlemata suurendab see Moskva finantstugevust, mida ähvardavad sõjaohu tõttu USA ja Euroopa sanktsioonid.

Rublas mõõdetuna võib oota- matu lisaraha olla suuremgi, kuna Vene valuuta on dollari suhtes sanktsioonide hirmus nõrgenenud. Venemaa prognoosis selle aasta eelarves nafta- ja gaasituludeks 9,5 triljonit rubla, eeldades, et nafta hind on 62 dollarit. Maagaasi kõrgemad hinnad, mis tulenevad jätkuvatest pingetest Venemaa peamisel eksporditurul Euroopas, võivad ootamatut tulu samuti suurendada.