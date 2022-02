«Fookus» on analüütilisele lugejale

Martin Ehala FOTO: Eero Vabamägi

Martin Ehala

arvamustoimetuse juhataja:

Postimehe rubriik «Fookus» koondab ühe valdkonna analüütilised arvamuslood paarisküljele, täiendatuna infograafika, illustratsioonide ja toimetaja kommentaariga.

Praegu on «Fookusel» viis temaatilist valdkonda, igal oma toimetaja: «Võim ja julgeolek» (Meelis Oidsalu), «Majanduselu» (Erik Aru), «Rahvastikupoliitika» (Lea Danilson-Järg), «Keskkond» (Rein Kuresoo) ning «Haridus ja teadus» (Mihkel Kunnus).

Eesmärk on analüüsida süvitsi Eesti ees seisvaid strateegilisi küsimusi. Nii aitab «Fookuse» arutelu avalikkusel kujundada oma arvamust, et teha kaalutletud poliitilisi valikuid.

«Fookus» on 2017. aastal ilmuma hakanud «Meie Eesti» õigusjärglane, mis tõi väärtussõja kuumemal ajal suurte päevalehtede veergudele konservatiivse vaatenurga (mis seal tollal peaaegu täiesti puudus). «Fookus» jätkab «Meie Eesti» joont, pakkudes suurt arvamuste paljusust.

Eelmisel aastal on «Haridus ja teadus» hoidnud silma peal kõrghariduse rahastamisel. Samamoodi on püsiva tähelepanu all ühtne Eesti kool.

«Rahvastikupoliitika» alustas pärast paariaastast vahet taas eelmisel sügisel ja võtab luubi alla nii demograafilised analüüsid kui ka perepoliitika.

«Majanduselu» analüüsi all on olnud viimasel poolaastal inflatsioon ja energeetika. Sedavõrd, kuidas lähenevad valimised, on plaanis analüüsida Eesti maksusüsteemi ja selle võimalikku reformimist.

«Võim ja julgeolek» hakkas ilmuma selle aasta algul ning arvestades rahvusvahelist olukorda teemadest puudust ei tule ja liiga palju neile tähelepanu pöörata pole võimalik.

«Keskkond» on mullu käsitlenud vaheldumisi nii Eesti floora ja faunaga seotud üldhuviteemasid kui ka tõsiseid keskkonnateemasid metsandusest kuni kaevandamiseni.