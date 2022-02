Kui ma nüüd kohe alguses ära ütlen, et see auto meeldis mulle, siis on see paras spoilimine küll. Kaugeltki mitte nii kriipiv, kui ette rääkida viiesajaleheküljelise raamatu lõpplahendus, mille dramaturgiliseks ülesehituseks kulus kirjanikul pangetäite kaupa kohvi ning mille lugemise nautimiseks on just maitsepungad valmis pandud. Toyota Yaris Crossis on tõesti palju sellist, mis meeldib. Ja on ka mõned küsitavused.