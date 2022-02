Kolm tipptootjat tõid tänavu Las Vegases tarbeelektroonika messil CES uudistajate ette oma professionaalsed droonid. Hinnad pole igale soovijale taskukohased, kuid selline see profitehnoloogia kord on.

Sony Airpeak S1 peeglita kaameratega

Airpeak S1 on hetkel väikseim droon, mis on varustatud Sony peeglita kaameratega ja mis on suunatud professionaalsetele foto- ja videograafidele.