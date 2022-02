Argipäev maakonnalehes: maanteele on tekkinud huvitavad augud

Esmaspäeva varahommikul sajab Viljandis tihedat ja märga lund. Räitsakad tükivad silma, suhu ja krae vahele. Koperdan mööda trotuaari tööle. Tänavatel kõrguvad lumemäed laiutavad tähtsalt nagu peigmees pulmas. Viljandi kohviku lähistele on kõnniteele tekkinud huvitav, umbes 45-kraadine kallak, mis on kõnnitee sisekülje poole kaldu. Autod on parkinud nagu ikka sinna, kuhu saab, ja ka sinna, kuhu paistab, et ei saa ega tohi.