Kirja saatja oli 92-aastane linnakodanik, kes võttis öelda, mida tema asjadest arvab. Mitmelegi lehetoimetuse liikmele näis see vaatenurk omamoodi, värskena. Tundus, et avalikkuses ei ole ammu keegi rääkinud, kuidas on olla üle 80 või 90 aasta vana, siin ja praegu. Millised on mured, millised rõõmud.