Sellel pildil pole ühtegi kaotajat, nagu spordis võitja kõrval sageli on. On ainult neli võitjat ja nende juubeldamine.

Paljud fotod kaotavad ajaga aktuaalsuse ja me ei suuda enam meenutada, millal ja miks see pilt on tehtud. Postimehe mullune parim foto kuulub aga kindlasti sellesse kategooriasse, mille puhul teab ka aastakümneid hiljem iga lehelugeja öelda: sellel on meie olümpiavõitjad! Meie neli tublit naist ja nende suur õnn.