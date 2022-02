Usbekistan õpib Eestilt e-valitsemist

Kesk-Aasia suuruselt teine riik Usbekistan on valinud Eesti selleks riigiks, kelle kogemused nad tahavad võtta aluseks ambitsioonikate IT-reformide elluviimisel 2030. aastaks. Aasta tagasi sõlmis Usbekistan Eestiga koostöömemorandumi oma e-valitsuse arendamiseks.

«Arvestades, et Eesti on maailmas üks juhtivaid riike e-valitsemise alal, on vaja teilt õppida ja üle võtta teie edukas kogemus ning kaasata kvalifitseeritud välisspetsialiste väljaõpetuse tarbeks,» teatas enda sõnul tutvumisvisiidile tulev Pekos intervjuus Postimehele. Eriti huvitavad Usbekistani tema sõnul Eesti kogemused ja lahendused mobiilse identifitseerimise vallas, nagu mobiil-ID ja Smart-ID.