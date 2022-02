Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda möönis, et kogu protsessiga oli üksjagu segadust. Esmalt ei jäänud neil muud üle kui energiahinna tõusu hüvitis arestida, sest seaduses ei olnud lihtsalt sätet, mis tõlgendaks energiahüvitist sotsiaaltoetusena. Teisalt, ministeeriumi ja riigikogu vigade paranduse ajal jõudis energiahüvitis siiski mõnele abivajajale laekuda, kuid kohtutäiturid tagastavad selle vaid juhul, kui võlgnik taipab kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse esitada. Mõned sellised taotlused on koja sõnul ka tehtud, aga kui palju on hüvitist kokku arestitud, on koja teatel ilma küsitluseta raske hinnata.