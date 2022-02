Serbias tulevad ennetähtaegsed valimised

Serbia korraldab 3. aprillil ennetähtaegsed üldvalimised, teatas president Aleksandar Vučić telepöördumises. Parlamendivalimistega samal ajal peetakse pealinnas Belgradis ka kohalikud valimised. On väga tõenäoline, et samal kuupäeval korraldatakse ka presidendivalimised, sest ­parlamendi spiiker Ivica Dačić ütles, et kavatseb need välja kuulutada märtsi alguses. Arvamusuuringute järgi saadab edu populistist Vučići Serbia Progressiivset Parteid (SNS). AFP/BNS