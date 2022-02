Rikkumisest teavitaja kaitse ehk lokulööjate seadus, mida blokeerivad nii 285 muudatusettepanekut kui ka Keskerakonna vastuseis, jääb riigikogu õiguskomisjoni sahtlisse, kui seda just kardinaalselt ei kärbita.

Valitsus lõi rikkumisest teataja kaitse seaduse, et võtta üle Euroopa Liidu samanimeline direktiiv. Eesmärk on tagada õiguskaitse kõigile, kes teatavad ebaseaduslikust tegevusest või tegevusetusest, et tõhusamalt ja kiiresti tagada õiguskord ja avalike huvide kaitsmine.