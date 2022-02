Pagulust on alati peetud valusaks karistuseks. Roomast välja saadetud Ovidiuse tragöödia või Veronast lahkuma sunnitud Romeo ebaõnn on ka tänapäeval arusaadavad, sest sajandite jooksul on vähe muutunud. Mitte just kuigi ammu sündisid inimesed Eestis, et surra Siberis, või elasid Venemaal ja aeti sealt välja Ameerikasse.