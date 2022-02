Uus kuum paar! – Mida ennustatakse 12 tähemärgile uueks aastaks? – Mis auto rooli keerab sinu lemmikmuusik? Kõmu ja mahlakad uudislood tunduvad kõike muud kui teaduspõhised, ent see ei tähenda, et teadlased neist rääkida ei oskaks. Näiteks on pärimusteadlased meediauudistes kajastatud sündmusest, kuuldusest või skandaalist inspireeritud folkloorile andnud nimetuse «uudisfolkloor». Olgu tegu folkloristide, meteoroloogide või kosmoseteadlastega – kõik nad kasutavad oma uurimisvaldkonnast rääkides erialakeelt, millega meie saame tutvuda terminibaaside kaudu. Eelmisel aastal rikastusid 35 valdkonna terminibaasid.

Terminibaaside täiendamine ja toimetamine on pidev töö, millega eriala asjatundjad – terminikomisjonid – tegelevad aastast aastasse. Nagu meie igapäevakeel, elab ja muutub ka erialakeel. Samuti vajab nimetust iga uus nähtus, olgu see siis meditsiini või tehisintellekti vallast. Oluline on, et kogu teadmine erialaterminitest ei jääks vaid loenguruumi, laborisse või isiklikku Exceli tabelisse.