Nii tundub (de iure), et selline isend on ukse taha saadetud, kuid tegelikult (de facto) sunnitud hoopis pagulusse (see tähendab emigratsiooni). Ta on sisserändajaks (see tähendab migrandiks) muundatud (see tähendab manipuleeritud). Kuu põlisasukad, kes juba sajandeid tagasi sinna läkitatud ja on seal kohanenud (st adapteerunud), ei võta uut naljalt tööle (st oma töökollektiivi) ja kuidas olekski see võimalik, kui sissesadanu ei tunne päiksevalguse peegeldamise ja selle kuuvalguseks töötlemise tehnikat ega oska teha halot, ei mõista panna suuri veekogusid tõusma ja mõõnama ega jagada pimeduse valgust õiglaselt valge, musta, kollase ja punase mandri vahel. Ta pannakse ühiskondlikult kasulikule tööle, nimelt prügi liigitama (st sorteerima). Tema tööleping on tähtajatu.