Tehnika lühiuudised

Elon Muski tagant on varastanud nii venelased kui hiinlased

Hiina Raketitehnika Akadeemia (CALT) tutvustas äsja uut hapnikul ja veeldatud maagaasil töötavat taaskasutatavat raketti, mis on ulatuslikult kopeeritud Elon Muski sõidukitelt Falcon. Musk säutsus Twitteris, et need masinad saaksid valmis alles 2026. aasta paiku. 2020. aastal esitles aga Vene kosmoseagentuur Roskosmos raketti Amur, mille 360-tonnise stardimassiga suudetaks orbiidile viia 12,5 tonni kasulikku koormat, ja seda vaid 22 miljoni dollari eest. Kütuseks samuti vedel hapnik ja veeldatud maagaas. Amuri esimene aste on mõeldud maale naasma ja on äravahetamiseni sarnane rakettidega Falcon.