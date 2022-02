Võrumaalane Kalev Ots ütles, et sel talvel on ta vahtramahla müünud juba mitmekümne euro eest: kes ostab viis, kes kümme ja rohkemgi liitrit. «Meie seekordne talv on karmim. 2016. aastal hakkas vaher jooksma veebruari alguses, eelmine aasta kuskil 20. jaanuari paiku. See ei ole midagi uut!»