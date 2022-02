Sula on pannud Soomaa piirkonnas vetevood kerkima. FOTO: Elmo Riig/Sakala

Soojavõitu ilm ja sadu on kergitanud Soomaa vetevälju, nii et mõnel pool enam kuiva jalaga mööda teed edasi ei saa. Eelmise nädala lõpus olid madalad luhad ja metsaalused vaheldumisi kas vaba vee või jää all. Kus lund rohkem, seal andis vaatepildis tooni puhas valge.