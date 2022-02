Erakond Eestimaa Rohelised valis laupäevasel üldkogul oma uuteks juhtideks praeguse asejuhi Johanna Maria Tõugu ja juhatuse liikme Marko Kaasiku. Uued juhid usuvad, et nad on hea tandem, kuna üks neist kõnetab noori ja teisel on pikaaegne kogemus erakonna töös. Üldjoontes on aga plaanis jätkata senist rada ning kursimuutust tulemas pole.