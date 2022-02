Jaanuari lõpus siseministeeriumi uueks kantsleriks asunud Tarmo Miilits oli pronksiöö ajal vastutav korrakaitse organiseerimise eest. 15 aastaga on politsei võimekuses toimunud meeletu areng, ehkki kriitilisteks kohtadeks on jätkuvalt mitmes eri kohas järjest agressiivseks kujunevad meeleavaldused. Võimaliku Ukraina pagulassurve osas leiab aga Miilits, et Eesti eelistus oleks, kui siia saabuksid inimesed, kel lähedased-tuttavad juba ees.