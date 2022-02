Kakumäe pommi ohuraadius oli kilomeeter

Põhja-Eesti pommigrupi juhi Raido Taalmanni sõnul on see pigem harv nähtus, et kinni tuleb panna kogu linnaosa. «See ei ole tavaline, pigem erand kui reegel, aga me oleme seda ka varem rakendanud,» ütles Taalmann ja lisas: «Saksamaal on üsna tavapärane, et kvartalite kaupa linna kinni pannakse, meil õnneks ei ole täna seda veel vaja läinud.»