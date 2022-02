Veebiseks loob kliendile illusiooni, et lisaks seksile pakutakse ka lähedust. Sellega on ostetavaks muutunud peaaegu kõik, mis varem aitas luua püsivaid lähisuhteid, kirjutab arvamustoimetuse juht Martin Ehala.

Seksuaalökonoomika teooria järgi on seks naiste ressurss, mida nad saavad vahetada mitmesuguste muude hüvede vastu, olgu selleks siis lähedus, tähelepanu, turvalisus, majanduslik kindlustatus jne. Seksi puhul on tegu asümmeetrilise ressursiga: see on olemas naistel, kuid mitte meestel. Seetõttu annab seks naistele kauplemisvõimaluse.